Bursa'da Salça Makinesine Elini Kaptıran Kadının 4 Parmakları Koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça yaparken elini makineye kaptıran 50 yaşındaki Birsen K.'nın 4 parmağı koptu. Acil müdahale sonrası hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elini salça makinesine kaptıran Birsen K.'nın (50) 4 parmağı koptu.

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Cemiyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Birsen K., salça yaparken sol elini salça makinesine kaptırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, kopan parmaklarıyla birlikte önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından parmaklarının dikilmesi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Birsen K.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
