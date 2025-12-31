Sahte temizlik malzemesi satan depoya baskın; 6 gözaltı
Bursa'da yapılan baskında, sahte temizlik malzemesi sattığı belirlenen depoda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 bin 842 adet sahte ürün ve birçok temizlik malzemesi ile ilgili ekipman ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, önceki gün sahte temizlik malzemesi sattığı belirlenen bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada; temizlik malzemesi markalarına ait olduğu değerlendirilen sahte 4 bin 842 adet satışa hazır ürün, 166 bin 828 adet boş plastik şişe, kapak ve etiket, 20 ton ağırlığında 12 adet deterjan dolu tank, 2 etiket makinesi, 1 kapak sıkma makinesi, 1 su arıtma tankı ve cihazı, 1 kompresör ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili A.A., İ.A., M.M., İ.A., H.A. ve Y.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.