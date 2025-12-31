Haberler

Sahte temizlik malzemesi satan depoya baskın; 6 gözaltı

Sahte temizlik malzemesi satan depoya baskın; 6 gözaltı
Bursa'da yapılan baskında, sahte temizlik malzemesi sattığı belirlenen depoda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 bin 842 adet sahte ürün ve birçok temizlik malzemesi ile ilgili ekipman ele geçirildi.

BURSA'da sahte temizlik malzemesi sattığı belirlenen depoya yapılan baskında, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, önceki gün sahte temizlik malzemesi sattığı belirlenen bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada; temizlik malzemesi markalarına ait olduğu değerlendirilen sahte 4 bin 842 adet satışa hazır ürün, 166 bin 828 adet boş plastik şişe, kapak ve etiket, 20 ton ağırlığında 12 adet deterjan dolu tank, 2 etiket makinesi, 1 kapak sıkma makinesi, 1 su arıtma tankı ve cihazı, 1 kompresör ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili A.A., İ.A., M.M., İ.A., H.A. ve Y.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

