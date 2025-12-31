Haberler

Bursa'da sahte kuru kahve ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda, sahte kuru kahve üretimi yapılan bir depoda 23 bin 675 paket sahte kahve ve 4 bin 410 kilogram öğütülmüş kahve ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda sahte kuru kahve ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şubesi ekipleri, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" ve "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçlarının işlendiği bilgisi üzerine depo görünümlü bir iş yerine operasyon düzenledi.

Polis, kahve üretim ve ambalaj makinesi, koli ambalaj makinesi, hava tankı, vida hava kompresörü, su arıtma cihazı, baskı makinesi, ünlü bir markaya ait 23 bin 675 paket kuru kahve ve 89 bin 674 kullanıma hazır ambalaj ile etiket, 4 bin 410 kilogram öğütülmüş kuru kahve ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

