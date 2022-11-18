Bursa'da sahte içkiden zehirlenmelerle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 6 kişinin sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden K.İ'nin, içkilerin satışıyla ilgili bağlantısı olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen K.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Böylece sahte içki satışıyla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

K.İ'nin, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerden F.İ'nin ağabeyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanan R.Ç, B.M. ve M.A. da taburcu edildi.

Hayati tehlikeleri bulunan B.D. ve C.T'nin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

İki şüpheli tutuklanmıştı

Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde 13 Kasım'da alkol aldıktan sonra fenalaşmaları nedeniyle kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişiden Ş.C, E.O, N.Ç, F.İ, M.A. ve E.S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da F.İ. ile sattığı ileri sürülen R.A'yı gözaltına almıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise içkileri kargo yoluyla İzmir'den R.A'ya gönderdiği tespit edilen O.Y'yi yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanmıştı.