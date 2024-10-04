Bursa'da Sahte İçki Üretiminde 260 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahte içki üretiminde kullanılması için bulundurulan 260 litre etil alkol ele geçirildi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğünün sahte ve kaçak içki üretim ve satışının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uzun süren araştırmaları sonucu şüpheli M.K'ye kargoyla 160 litre etil alkol gönderildiği belirlendi.

Ekipler, bu etil alkolün yanı sıra devam eden çalışmalarında 100 litre daha kaçak etil alkol ele geçirerek muhafazaya aldı.

Zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten adli işlem başlatıldı.