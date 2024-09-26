Bursa'da Sahte İçki Satan Şahıs Zabıta Ekiplerince Yakalandı

BURSA'da sokak arasına kurduğu gofret tezgahında pet şişelere doldurduğu sahte içkileri satan S.Y. (61), zabıta ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, ekipler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bir ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde kurulan seyyar tezgahta, gofretlerin yanında sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. Uzaktan takip yapan zabıta ekipleri, Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri ile müşteri gibi tezgahın başına giderek, S.Y.'den sahte içki istedi. Ekipler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. S.Y.'nin tezgahında ve hafif ticari aracının bagajında arama yapan ekipler, sahte içkileri, çalılıkların arasındaki poşette ele geçirdi.

Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, ele geçirilen ürünlerin ev yapımı rakı olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, S.Y. ile ele geçirdikleri sahte içkileri polise teslim ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.