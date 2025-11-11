Bursa'da Sahte İçki Operasyonu: 1,032 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

BURSA'da, sahte içki yapımında kullanılan bin 32 litre etil alkol ile 84 aroma kiti ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak/sahte alkollü içki üretiminin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinde, M.K. ve M.B. isimli şüphelilerin araçlarında, sahte alkol üretimi yapımında kullanılan etil alkol taşıdığı tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, araçlarında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan bin 32 litre etil alkol ve 84 aroma kiti ele geçirildi. Şüpheliler M.K. ve M.B. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.