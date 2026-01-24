Kuyumculara sahte gram altın satan 2 şüpheli, kamera görüntüleriyle yakalandı

BURSA'da 6 kuyumcuya sahte gram altın sattığı belirlenen 2 şüpheli, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki 6 farklı kuyumcuda sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine çalışma başlatıtı. Çarşamba günü meydana gelen olaylarla ilgili yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, şüphelilerin kiralık araç kullanarak hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin 2 suç kaydı bulunan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, 23 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,