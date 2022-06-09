Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

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Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Bursa'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp sahte dekontla cep telefonu satın alma bahanesiyle 2 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp sahte dekontla cep telefonu satın alma bahanesiyle 2 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Yıldırım ilçesinde yaşayan T.Ç, cep telefonunu internet üzerinden 6 bin 100 liraya satışa çıkardı. Bu kişiye ulaşan M.Ç, güvenini kazanmak için jandarma olduğu yalanını söyledi.

T.Ç. ile aynı gün buluşan şüpheli, ona parayı kendisine gönderdiğine dair sahte bir banka dekontu gösterip cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Paranın hesabına gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan T.Ç, Yıldırım Emniyet Müdürlüğüne şikayette buluştu.

Polis tarafından yakalanan M.Ç'nin aynı yöntemle İ.K'nin de 13 bin 700 lira değerindeki telefonunu aldığını tespit etti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Güncel

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