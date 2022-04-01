Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

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Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpeği silahla vurarak telef ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpeği silahla vurarak telef ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmüş sahipsiz köpeği traktörün arkasına bağlayarak götürdüğü bilgisi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, mahallede rahatsızlık verdiği gerekçesiyle köpeği pompalı tüfekle öldürüp traktörle sürüklediği öne sürülen R.H.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Kadir İnci - Güncel

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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