Bursa'da sahibinden kaçan koyun trafiği birbirine kattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık koyun anayolu birbirine kattı. Trafiğe dalan koyun sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşatırken sahibi vatandaşların yardımı ile kaçan koyunu yakaladı. Başka bir görüntüde ise aldığı koyunu motosikletle taşıdı. Hem kendini hem de başkalarını düşünmeyen sürücü başka sürücüler tarafından kamerayla kayda alındı.