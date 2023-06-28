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Bursa'da sahibinden kaçan koyun trafiği birbirine kattı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık koyun anayolu birbirine kattı. Trafiğe dalan koyun sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşatırken sahibi vatandaşların yardımı ile kaçan koyunu yakaladı. Başka bir görüntüde ise aldığı koyunu motosikletle taşıdı. Hem kendini hem de başkalarını düşünmeyen sürücü başka sürücüler tarafından kamerayla kayda alındı.

Bursa'da sahibinden kaçan koyun trafiği birbirine kattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık koyun anayolu birbirine kattı.

Trafiğe dalan koyun sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşatırken sahibi vatandaşların yardımı ile kaçan koyunu yakaladı. Başka bir görüntüde ise aldığı koyunu motosikletle taşıdı. Hem kendini hem de başkalarını düşünmeyen sürücü başka sürücüler tarafından kamerayla kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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