Bursa'da Sağanak Yağış: Ulaşım ve Yaşam Olumsuz Etkilendi
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MARMARA Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Orhangazi- İznik kara yolunda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatırken, Yenişehir ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik işçiler, eşyalarının zarar görmemesi için, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları çadırların çevresine dökerek önlem aldı.
MARMARA Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Orhangazi- İznik kara yolunda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatırken, Yenişehir ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik işçiler, eşyalarının zarar görmemesi için, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları çadırların çevresine dökerek önlem aldı.