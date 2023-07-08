Bursa'da Sağanak Yağış: Ulaşım ve Yaşam Olumsuz Etkilendi

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Orhangazi- İznik kara yolunda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatırken, Yenişehir ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik işçiler, eşyalarının zarar görmemesi için, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları çadırların çevresine dökerek önlem aldı.

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Orhangazi- İznik kara yolunda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatırken, Yenişehir ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik işçiler, eşyalarının zarar görmemesi için, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları çadırların çevresine dökerek önlem aldı. Orhangazi, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili oldu. Yenişehir ilçesinde, 300 mevsimlik işçi ile 30'a yakın çocuğun kaldığı çadırlarda yaşayan aileler, yağmur suyundan etkilenmemek için eşyalarını toplayıp, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları, çadırların çevresine dökerek önlem aldılar.