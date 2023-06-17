Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. İlçeyi esir alan yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle dönerken, sosyal medya meraklıları göle dönen caddelerde sözde balık tutup, kulaç attı.

Bursa'da sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü: Kimi yüzüyor gibi yaptı, kimi de olta atıp malzeme aradı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. İlçeyi esir alan yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle dönerken, sosyal medya meraklıları göle dönen caddelerde sözde balık tutup, kulaç attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki birçok noktada etkisini gösteren yağış, İnegöl'de hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi.

Balık tutup yüzmeye çalıştılar

İnegöl ilçesinde göle dönen caddeler sosyal medya tutkunlarının da malzemesi oldu. Bazı vatandaşlar sel sularında olta ile balık tutmaya çalıştı. Cep telefonu ile kaydettikleri o görüntüleri sosyal medyalarında paylaştılar. Bir vatandaşta üzerindeki gömleğini çıkarıp sel sularının aktığı caddede kulaç atarak yüzmeye çalıştı o anlarda bir başka vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bursa ve çevresinde yağmur sebebiyle her hangi bir can kaybı yaşanmazken yağmurdan geriye bu gülümseten görüntüler kaldı.

Öte yandan Bursa'da şehir merkezinde de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Özellikle merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım, Hamitler, Emek semtleri ile Mudanya ilçesinin bazı noktalarında rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sağanak yağış ve fırtına sebebiyle Suryapı AVM'de mağazaları su bastı. Mağaza çalışanları suları temizleyip tahliye etmeye çalıştı.