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Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda rögarlar patlayarak su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular araç trafiğini olumsuz etkilerken, bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Belediyenin ekipleri gerekli önlemleri almak için çalışmalara başladı.

Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar patladı, asfaltta su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem almaya çalıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

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