Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu - Haberler

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Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu

BURSA'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

BURSA'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kent genelinde etkisini gösteren fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yeniceköy Mahallesinde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesinde ise çöp konteynerleri suya kapıldı. Cerrah Mahallesinde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

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