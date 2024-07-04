Bursa'da Sağanak ve Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Zaman zaman dolu yağışı etkisini artırırken, sağanak nedeniyle Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı.

Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı.

Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresinde park halinde bulunan bir araç su altında kaldı.

Osmangazi ilçesi Teferrüç Mahallesi 2. Aydın Caddesi'nde dere taşması sonucu yığılan molozlarla çok sayıda araç sürüklendi.

Sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Araç içinde mahsur kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Bölgedeki bir kişinin, aracı sürüklenmesin diye iple bağladığı görüldü.