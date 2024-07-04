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Bursa'da Sağanak ve Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi

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Bursa'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar ve sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla arttırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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