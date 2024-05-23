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Bursa'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Bursa'nın Gürsu ve Orhangazi ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Gürsu ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı apartmanların bodrum katları su altında kaldı. İtfaiye, AFAD, BUSKİ ve belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Orhangazi ilçesinde ise dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'nın Gürsu ve Orhangazi ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Gürsu ilçesinin özellikle İpekyolu Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mahalledeki bir site içinde bulunan apartmanlardan 6'sının bodrum katını su bastı. Zemin kattaki bir kapıcı dairesi su giderinin taşınca su altında kaldı.

İtfaiye, AFAD, BUSKİ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gürsu Belediyesi ekipleri, binaların içindeki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin doğu bölümündeki bazı tarım arazilerinde rögar taşması sonucu su birikintileri oluştu.

İpekyolu Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yılların en şiddetli yağışını yaşadıklarını söyledi.

İlçe merkezinde sıkıntının olmadığını belirten Yavuz, "Yüksek bir mevkide olan İpekyolu Mahallesi'nde 6 blokun bodrum katına su gelmiş. Valimizin talimatı doğrultusunda tüm ekiplerimizle buradayız. Kapıcı dairesinin dışında herhangi bir mal zayiatımız da yok. Herhangi bir can kaybımız da yok. Devletimiz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Burayı en kısa sürede eski haline getirip vatandaşlarımızın huzurlu şekilde yaşamalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da İpekyolu Mahallesi'nde bazı apartmanların bodrumunu su bastığını anlattı.

Tüm ekiplerle bölgede seferber olduklarını dile getiren Işık, "İnşallah hızlı şekilde hasarların tespitini yapacağız. Vatandaşımızın tekrar normal yaşantısına dönmesi için çalışıyoruz." dedi.

Orhangazi'de dolu etkili oldu

Orhangazi ilçesinde sağanağın yanı sıra dolu da etkili oldu. İlçenin birçok noktasında yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Bursa-Yalova kara yolundaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri su birikintilerinin olduğu bölgelerde trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

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