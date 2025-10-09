Haberler

Bursa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucu 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 Ekim 2025 tarihinden 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerden Suat Taştan, A.K., V.A. ve E.E gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., V.A. ve E.E çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Taştan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
