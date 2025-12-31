Bursa'da ruhsatsız ilaç ve ürünlere operasyon: Çok sayıda ürüne el konuldu

BURSA'da polisin, ruhsatsız ilaç ve ürünlere yönelik operasyonunda çok sayıda ilaç, enerji içeceği ve cinsel gücü arttırıcı ürüne el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, zehirli madde imal ve ticareti, eczane dışında bulundurulması ve satışı yasak olan ilaçlar ile bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, eczane dışında bulundurulması ve satışı yasak olan toplam 246 bin 886 ilaç, 1294 enerji içeceği ile 120 kutu cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında işletme sahibi Y.A. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.