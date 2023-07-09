Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar göle döndü. Araç sürücüleri zorlu dakikalar yaşadı, bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Hayati tehlike yaşanmadı.

Bursa'da rögarlar taştı, yollar göle döndü

BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar göle döndü.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi'nde şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle araç sürücüleri zorlu dakikalar yaşadı. Kentin pek çok noktasında yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Araçlar da Ankara yolunda ilerlemekte güçlük çekti

Yoğun yağış sebebiyle hayati tehlike arzedecek herhangi bir durum yaşanmadı.