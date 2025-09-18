Haberler

Bursa'da Restorandan Kartını Unutarak Kaçan Şüpheli Marketten Sigara Çaldı

Güncelleme:
Bursa'da, eşi ve çocuğuyla yemeğe giden bir kişi, 'Kartımı unuttum' diyerek restorandan kaçtıktan sonra girdiği bir marketten sigara çaldı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.

BURSA'da, eşi ve çocuğuyla gelip, yemek yediği restoranda, 'Kartımı arabada unuttum' diyerek kaçan şüpheli, ardından girdiği bir marketten de sigara çaldı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde 14 Eylül günü eşi ve çocuğuyla Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerindeki bir restorana giden kişi, sipariş verip yemek yedi. Yemeğin ardından eşi ve çocuğunun dışarı çıkmasını isteyen bu kişi, kasaya giderek, 'Kartımı arabada unuttum. Alıp geleceğim' dedikten sonra dışarı çıktı. Aracına binen şüpheli, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından şüphelinin girdiği bir marketten de sigara çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'KENDİSİ SÖYLESEYDİ BİZDEN OLSUN DERDİK'

Restorana gelen çiftin yaptıklarını yanlış bulduğu söyleyen aşçı Muhittin Nom, "Restoranımıza bir çift geldi. Yemek yediler ve sonrasında beyefendi kasaya geldi. Önceden de eşini çocuğuyla birlikte dışarı yolladı. Sonra kendisi de kartını aracından unuttuğunu, alıp geleceğini söyledi ama gelmedi. Daha sonrasında da bir marketten sigara çalmış. Biz insanların aç gezmesini istemiyoruz. Kendisi parasının olmadığını bize söyleseydi, 'Bizden olsun' derdik" diye konuştu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
