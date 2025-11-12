Bursa'da Restorana Pompalı Tüfekle Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir zanlının pompalı tüfekle restoranı kurşunladığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de ilçeye bağlı Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bir restoranın önüne gelen şüpheli, dışarıda bekleyen iki kişinin kapıdan uzaklaşmasını istedi.

Müşteri olduğu değerlendirilen 2 kişinin kapının önünden ayrılmasının ardından şüpheli, elindeki pompalı tüfekle iş yerinin girişine doğru ateş edip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, elinde pompalı tüfekle gelen kişinin girişte bekleyen 2 kişiyi uyardığı, ardından iş yerine doğru ateş edip kaçtığı, ateş açmadan kısa bir süre önce ise bir kişinin restorana girdiği anlar yer aldı.