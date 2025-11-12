Haberler

Bursa'da Restorana Pompalı Tüfekle Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, restoranın önünde bekleyen müşteri olarak değerlendirilen iki kişiyi uyararak, daha sonra pompalı tüfekle iş yerinin girişine ateş açtı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir zanlının pompalı tüfekle restoranı kurşunladığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de ilçeye bağlı Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bir restoranın önüne gelen şüpheli, dışarıda bekleyen iki kişinin kapıdan uzaklaşmasını istedi.

Müşteri olduğu değerlendirilen 2 kişinin kapının önünden ayrılmasının ardından şüpheli, elindeki pompalı tüfekle iş yerinin girişine doğru ateş edip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, elinde pompalı tüfekle gelen kişinin girişte bekleyen 2 kişiyi uyardığı, ardından iş yerine doğru ateş edip kaçtığı, ateş açmadan kısa bir süre önce ise bir kişinin restorana girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.