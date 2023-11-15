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Bursa'da Rehine Olayında Hayatını Kaybeden Şüphelinin Yargılaması Devam Ediyor

Bursa'da emniyet güçlerine teslim olmamak için yanındaki kadını rehin alan silahlı şüphelinin polis müdahalesi sonucu ölmesiyle ilgili dava devam ediyor. Duruşmada görgü tanığı dinlenmesine yer olmadığı kararı verildi ve tanığın yeniden ifadesi alınması kararlaştırıldı.