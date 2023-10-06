Bursa'da Ramazan Bayramı'nda sokakta yürürken yorgun mermiyle yaralanan kadının ölümüne ilişkin dava başladı

Bursa'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kızıyla sokakta yürürken yorgun mermiyle yaralanan ve hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kızıyla sokakta yürürken yorgun mermiyle yaralanan ve hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Ö. (65), olayda hayatını kaybeden Zekiye Demir'in kızı Ayşe Esma Arı ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Ali Ö, İstanbul'da mahalle muhtarı olduğunu, 22 Nisan'da amcasının oğlu düğün yaptığı için Bursa'ya geldiğini söyledi.

Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde gelini aldıktan sonra yaşadığı sevinç nedeniyle tabancasıyla boş alanda havaya doğru ateş ettiğini, böyle bir sonucu öngöremediğini belirten Ali Ö, "Vicdan azabı çekiyorum, çok üzülüyorum. Bende art niyet yok. Affımı talep ediyorum. Suçluyum. Böyle bir şey hayatımda yapmadım. Böyle olacağını bilmiyordum." savunmasını yaptı.

Ayşe Esma Arı ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayı özel ekip aydınlatmıştı

Zekiye Demir (47), Görükle Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan'da, 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralanmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan kadın, 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurulmuş, Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerası kayıtlarını incelemişti. Yapılan araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Menekşe Sokağı'nda gelin alma merasiminde ateş edildiği belirlenmişti.

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeği ile silahında yapılan kriminal eşleşmelerin ardından gözaltına alınan Ali Ö. tutuklanmıştı.