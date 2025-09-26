Haberler

Bursa'da PTT Çalışanı Darp Edildi, Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da bir trafik kazasının ardından PTT çalışanı olduğu iddia edilen kişi, kazaya karışan diğer kişi tarafından yol ortasında darp edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. yakalanarak tutuklandı.

Bursa'da, basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da PTT çalışanı yol ortasında linç edildi" haberine konu olayın şüphelisi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kasten yaralama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, başsavcılık talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanan şüpheli M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Habere konu görüntülerde, Nilüfer İlçesi Ata Bulvarı'nda bir trafik kazasının ardından PTT çalışanı olduğu iddia edilen kişinin, aracının içinde kazaya karışan diğer kişi tarafından darp edildiği görülmüştü.

Görüntülerin sosyal medyada da yayınlanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
