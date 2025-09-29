Bursa'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Erçek Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen Orhan E, aralarında husumet bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Ayağından yaralanan Orhan E, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.