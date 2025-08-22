Bursa'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir parkta çıkan tartışma sonucunda Mert Y.'yi bacağından pompalı tüfekle yaralayan O.Y. gözaltına alındı. Olay sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırma ile sonuçlandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki parkta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Sırameşeler Mahallesi 10. Uğur Sokak'taki Uğurlu Çocuk Parkı'nda oturan Mert Y. ile O.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından O.Y, yanındaki pompalı tüfekle Mert Y'yi bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mert Y, tedavi altına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı O.Y'yi yakaladı.

İfadesi alınmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
