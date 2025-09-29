Haberler

Bursa'da Pompalı Tüfekle Bacaklarından Vurulan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen bir kişi, pompalı tüfekle vurulup ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BURSA'da Mert K., yol kenarında gördüğü husumetlisi Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki bir tekel bayinin önünde bekleyen Orhan Erdem'in yanına husumetlisi olduğu iddia edilen Mert K., elinde pompalı tüfekle geldi. Mert K., kısa süre konuştuğu Erdem'e pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Erdem'in bacaklarına isabet etti. Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan Erdem, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
