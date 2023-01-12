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Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bursa'da, polisten kaçarken park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da, polisten kaçarken park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'ndaki uygulama noktasına, 16 LV 796 plakalı otomobille gelen sürücü T.A, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ekiplerince takibi alındı.

Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi'ne ulaşan otomobil, park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü T.A, E.K, O.T, H.Y. ve Ertan Kara (28) yaralandı. Bu kişiler, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Kara'ya kurtarma çalışmaları sırasında hem araçta hem de çıkartıldıktan sonra kalp masajı yaptı.

Yaralılar daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Ertan Kara, özel hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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