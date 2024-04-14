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Bursa'da Polisten Kaçan Şüpheliyi Esnaf Yakaladı

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Bursa'da, polisten kaçan şüpheliyi esnafın yakaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Çırpan Mahallesi Bahçe sokakta meydana geldi.

Bölge esnaflarından İshak Kukaroğlu, işletmesinin önünde çay içtiği sırada polis ekiplerinin bir kişiyi kovaladığını fark etti.

Oturduğu yerden kalkan Kukaroğlu, polisten kaçan şüphelinin üzerine atladı. Yere düşen şüpheli, arkadan gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kukaroğlu'nun şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İshak Kukaroğlu, bu tür konularda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti. Bir anlık refleksle şüphelinin üzerine atlayıp yere düşürdüğünü belirten Kukaroğlu şöyle konuştu:

"Oturdum, çayımı içiyordum. Aşağıda bir hareketlenme olduğunu gördüm. 2 polis arkadaş birini kovalıyor. Ben de burada müdahale etme gereği duydum. Bunu buradan geçirmeyeyim dedim. Etkisiz hale getirip arkadaşlara teslim ettim. Arkadaşlar güvenlik kamerasını sosyal medyaya atmış. Ondan haberim yoktu. Büyütecek bir şey yok. Bu her Türk vatandaşının yapması gereken bir olay. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Görenler arayıp tebrik etti. Güzel bir hareket olduğunu söylediler."

Kaynak: AA / Güncel

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