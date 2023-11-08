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Bursa'da polisten kaçan şüpheli çalıntı araçla kaza yaptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polisten kaçan şüpheli, çaldığı servis aracıyla iki otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Çevrede yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamazken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın içerisinde boş içki şişeleri bulundu.