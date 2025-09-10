Haberler

Bursa'da Polislerle Tartışan Adam, Köpeğini Saldırtıp Kendisi de Polis Isırdı

Bursa'da Polislerle Tartışan Adam, Köpeğini Saldırtıp Kendisi de Polis Isırdı
Bursa'da Polislerle Tartışan Adam, Köpeğini Saldırtıp Kendisi de Polis Isırdı
Burada tartışan bir eş, polislerin müdahalesi sırasında köpeğini üzerlerine saldı. Bir polis yaralanırken, kişi tutuklandı.

BURSA'da tartıştığı eşinin şikayeti üzerine adrese gelen polislerden birini köpeğine ısırtan, diğerini de kendisi ısıran F.A. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. S.A. isimli kadın, eşi F.A. ile tartışınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin, apartmana geldiğini gören F.A., 6 yaşındaki oğluyla kaldığı evinde beslediği pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı. Tabancalarını çeken polisler, köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. F.A. da kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birini bacağından ısırarak yaraladı. Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. F.A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, evde bulunan oğlunu ifadesi için annesiyle birlikte polis merkezine götürdü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'polise mukavemet' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Dikkat ediyormusunuz artık polisi takan yok Devleti takan yok Koskoca devleti ne hale getirdiniz Allah sizi bildiği yapsın Polise kimse karşı gelmezdi bir korku vardı insanlarda şimdi ise polis öldürüyorlar yaralıyorlar savcı bile öldürüyorlar Nereye gidiyor güzelim ülke? Sokakta caddede yürüyemez hale geldik heryer çete mafya Saten bizi yönetenler dertleri para para para vergi nasıl vatandaşı bogarlar nasıl yaşanmaz hale getirilerler ülkeyi dertleri bu

