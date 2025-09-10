Bursa'da Polislerle Tartışan Adam, Köpeğini Saldırtıp Kendisi de Polis Isırdı

BURSA'da tartıştığı eşinin şikayeti üzerine adrese gelen polislerden birini köpeğine ısırtan, diğerini de kendisi ısıran F.A. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. S.A. isimli kadın, eşi F.A. ile tartışınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin, apartmana geldiğini gören F.A., 6 yaşındaki oğluyla kaldığı evinde beslediği pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı. Tabancalarını çeken polisler, köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. F.A. da kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birini bacağından ısırarak yaraladı. Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. F.A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, evde bulunan oğlunu ifadesi için annesiyle birlikte polis merkezine götürdü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'polise mukavemet' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.