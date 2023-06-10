Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye para cezası verildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 30 bin lira ceza uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 30 bin lira ceza uygulandı.
Süleymaniye Mahallesi Funda Sokağı'nda drift attığı iddia edilen 16 AVR 394 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin ihtarına uymayarak kaçtı.
Uzun süren kovalamacanın ardından otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda durduruldu.
İlgili mevzuat kapsamında sürücüye 30 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel