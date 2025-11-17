Haberler

Bursa'da Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken Üç Araca Çarptı

Güncelleme:
Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, kaçarken üç araca çarptı ve ardından yaya olarak kaçmaya çalıştı. Sürücünün kimliği belirlendi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polisten kaçarken 3 araca çarptı. Daha sonra aracı terk eden şüpheli, yaya olarak kaçtı. Kimliği belirlenen sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtara uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolden çıkarak 3 farklı araca çarptı. Mahalle içinde sokak aralarına giren otomobil, bir duvara çarparak durabildi. Araçtan inip kaçan sürücünün V.M.U. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, sürücüye 'dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
