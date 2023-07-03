Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı

Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşünce gözaltına alındı. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan plakasız motosikleti fark eden polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polisler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü Mert K. (18), Avarlar Kavşağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü. Sağlık durumu iyi olan Mert K. polisler tarafından gözaltına alındı.