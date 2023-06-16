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Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracını terk edip kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracını terk edip kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BBL 773 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleriyle sürücü aracında bir süre kovalama yaşanırken, ekipler aracı Süleymaniye Mahallesi Dürüst Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Araç otoparka çekilirken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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