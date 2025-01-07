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Bursa'da Polise Uymayan SUV Sürücüsü Kaza Yaptı

Bursa'da Polise Uymayan SUV Sürücüsü Kaza Yaptı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dur ikazına uymayan SUV sürücüsü, polis aracına ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Olayda 3 erkek ve 1 kadın şüpheli yakalanırken, araçta uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan SUV aracın sürücüsü, önce polis aracına daha sonra aydınlatma direğine çarptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında, içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu 43 ACB 995 plakalı SUV aracı şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.

Şehir merkezindeki kovalamanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'na çıkan araç, yaklaşık 30 dakika sonra Bursa Otoyolu Kuzey Gişelerine yakın bir mevkide önce polis aracına daha sonra ise aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza yapan araçtan çıkarak koşmaya başlayan şüpheliler, ekiplerce yol kenarında yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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