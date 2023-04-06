Bursa'da polise çarpıp kaçan şüpheli İstanbul'da yakalandı

BURSA'da uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken bir polis memuruna çarptı. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli İstanbul'a kaçtı. Başakşehir'de trafik durdurularak yakalanan şüpheli silahla kendini aracına kilitledi. Polis, zor kullanarak etkisiz hale getirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi çevre yolu üzerinde Görükle kavşağında meydana geldi. Uygulama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Bünyamin Dursun idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli, polis memuru Z.Y.'ye (35) çarparak kaçtı. Diğer polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.Y.'yi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.