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Bursa'da Polise Ateş Açan Hükümlü Yakalandı

Bursa'da Polise Ateş Açan Hükümlü Yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve gasp olayının şüphelisi D.A, polise silahla ateş açarken vurularak yakalandı. D.A'nın üstünde ve evinde ruhsatsız tabanca ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polise silahla ateş açan firari hükümlü vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi Kale Sokak'ta hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki gasp olayının şüphelisi olduğu tespit edilen D.A'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti de yaptığı öne sürülen D.A. kaçmaya çalıştığı sırada polise silahla ateş açtı.

Ekiplerce vurularak yakalanan hükümlünün üst aramasında ve evinde 1 ruhsatsız tabanca ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yaralanan D.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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