Bursa'da Polis Memuruna Aracın Çarptığı Duba Isabet Etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla yerinden fırlayan demir dubanın başına isabet ettiği polis memuru ağır yaralandı.

Şerafettin S. idaresindeki 16 AOY 390 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki Davutdede Metro İstasyonu yakınında bulunan akaryakıt istasyonunun önünden geçtiği sırada yol kenarındaki çöp konteynerine ve istasyonun girişinde bulunan demir dubaya çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan yaklaşık 1 metre uzunluktaki duba, akaryakıt istasyonu fiyat panosunun önünde oturan polis memuru Bilal Y'nin başına isabet etti.

Mesai saati dışında yaşadığı olayda yaralanan Bilal Y, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Bilal Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yoldan geçen kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, hafif ticari aracın önce çöp konteynerine çarptığı, devrilen konteynerin yoldan geçen Elmıra D'yi düşürdüğü görülüyor.

Görüntülerde, aracın daha sonra çarparak yerinden söktüğü demir dubanın fırlayıp Bilal Y'ye isabet ettiği de yer aldı.