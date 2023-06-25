Bursa'nın İznik ilçesinde polisten kaçan şüpheliler iş yerine çarptı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde uyuşturucu madde çıktı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da polis kaçan sürücü iş yerine çarptı: 3 zanlı yakalandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçan şüpheliler iş yerine çarptı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgiye göre, 16 AYK 232 plakalı otomobilin sahibi, aracının İnegöl ilçesinden çalındığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

İznik'te olduğu belirlenen otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Atatürk Caddesi'nde önlem alan ekipleri fark eden sürücü Ömer B'nin kullandığı otomobil, manevra yaparak kaçmaya çalıştığı sırada polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, motosiklet bayisinin vitrin camını kırıp içeri girerek durabildi.

Hasarlı kazanın ardından araçta bulunan Ömer B. ile arkadaşları Tayfun D. ve Özkan D. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada ise 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

Polis, aracın Ömer B'nin babasına ait olduğunu, otomobili izinsiz aldığını tespit etti.

Çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüphelinin, "mala zarar verme, uyuşturucu kullanma, görevli memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların bulunduğu otomobilin, polisleri görünce manevra yaptığı sırada polis aracıyla çarpışarak iş yerine girip motosikletlere de çarptığı görülüyor.