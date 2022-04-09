Bursa'da Polis Haftası kutlanıyor
AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa'da teşkilatı tanıtan stantlar oluşturuldu.
BURSA (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa'da teşkilatı tanıtan stantlar oluşturuldu.
Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 100 araçtan oluşan konvoyla Acemler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden hareket ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.
Meydanda teşkilatı tanıtan stant oluşturan ekipler, vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da stantları gezerek meslektaşlarının Polis Haftası'nı kutladı.
AA / Sinan Balcıkoca - Güncel