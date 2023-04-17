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Bursa'da polis, çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti

Bursa'da polis, çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çalınan motosiklet, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çalınan motosiklet, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Dereköy mevkiinde devriye gezen polis ekipleri, çalılıkların arasında bir motosiklet olduğunu fark etti. Çalıları kaldıran ekipler, gizlenen motosiklet üzerinde şasi numarasıyla yaptıkları incelemede, çalıntı kaydı bulunduğunu belirledi.

Motosiklet üzerinde parmak izi tespit çalışması yapan ekipler, bir hafta önce çalınan motosikleti sahibine teslim etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Motosiklet Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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