Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan otomotiv yedek sanayiine plastik kaplama imal eden fabrikada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın (2)
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomotiv yedek sanayiine plastik kaplama imal eden fabrikada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 23 itfaiye aracının, 60 personelle müdahale ettiği yangının ardından soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)