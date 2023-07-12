Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan plastik boru deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da plastik boru deposu alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan plastik boru deposunda yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına alırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kimsenin yaralanmadığı yangın ise havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde bulunan plastik boru deposunun iç kısmında çıkan alevler kısa sürede deponun büyük bir bölümüne sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de çevredeki olumsuzluklara karşı hazır bulundu. Çok sayıda itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.