Bursa'da Pitbull Saldırısı Davasında Mütaala Açıklandı

Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ender G, tutuksuz sanık Eyüp Can Ö. ve olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Murat Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Murat Ö, oğlu Eyüp Can Ö. ve Ender G'nin, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etti.

Mütalaayı kabul etmediklerini belirten sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, hükmü açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

Olay

Erol Tosun ile Mehmet Murat Ö, Ekim 2022'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan bir olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu.

Tosun ile Mehmet Murat ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı. Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı.

Kavgada ayrıca Ender G. de Tosun'un başına fırça sopasıyla vurmuştu.

Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Sanıklar hakkında açılan davada Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, eylemin "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği kanaatiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.