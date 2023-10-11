Bursa'da Pitbull Saldırısı Davası Ağır Ceza Mahkemesinde

Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 sanığın, mahkemenin suçun 'kasten öldürmeye teşebbüs' olduğu yönündeki görevsizlik kararı üzerine Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma yapıldı.

Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 sanığın, mahkemenin suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğu yönündeki görevsizlik kararı üzerine Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma yapıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Murat Ö. ve oğlu Eyüp Can Ö, olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Mehmet Murat Ö, iş insanı olduğunu belirterek, yakın aile dostu Erol Tosun'la aralarındaki sorunların, ona verdiği borç parayı geri ödememesi nedeniyle başladığını söyledi.

Tosun'dan parasını istediğini, olay günü Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde kendisine ait iş yerinde buluştuklarını aktaran Mehmet Murat Ö, şöyle devam etti:

"O gün arada sırada bizde çalışan Ender isimli eleman, köpeğini de getirmişti. Erol Tosun hınçla içeri girdi. 'Erol ağabey bir selam ver, Müslümansın' dedim. Bana bağırarak karşılık verdi. Bağırmaya devam edince Ender içeri girip 'Ne bağırıyorsun lan' dedi. Bunun üzerine Tosun, Ender'e yumruk attı. Köpek, sahibinin sesini duyunca aşağı indi ve saldırdı. Oğluma, 'Kapıyı aç Erol amcan gitsin' dedim. Atılan iftiralar hoş değil."

Köpeğin kendisine ait olmadığını ve kendisinin de korktuğunu dile getiren sanık, olay günü bu nedenle panikatak nöbetinin tuttuğunu sözlerine ekledi.

Suçlamaları reddeden diğer sanık Eyüp Can Ö. de olay günü iş yerine gelen Erol Tosun'un, kendisine niye bağırdığını soran Ender isimli çalışana kafa attığını öne sürdü.

Bu nedenle köpeğin Tosun'a saldırdığını iddia eden Eyüp Can Ö, "Ben bu kadar ağır yaralandığını olay esnasında fark etmedim. Babamın panik atağı tuttuğu için biz uzaklaştık. Köpek başta orada değildi, bağırış çağırış olunca geldi. Tasmasından tutmaya çalıştım ancak tedirgin olduğum için çok müdahale edemedim." dedi.

Erol Tosun ise olay günü söz konusu iş yerine girdikten bir süre sonra başına bir cisimle vurulduğunu, bunun üzerine refleksle arkasına dönerek yumruk attığını ifade etti.

Köpeğin komutla üzerine salındığını, bu sırada tutulduğunu ve kısıtlandığını ileri süren Tosun, uzun süre kendisine saldıran köpekten kurtulmaya çalıştığını, ardından dışarı çıkarak yardım istediğini anlattı.

Pitbull cinsi köpeğin sahibi Ender G'nin benzer bir olay nedeniyle başka mahkemede devam eden davasının bulunduğunu belirten mahkeme başkanı, hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Erol Tosun ile eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö, geçen yıl ekim ayında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu.

Tosun ile Mehmet Murat ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı. Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı.

Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Sanıklar hakkında dava açılmış, Erol Tosun'un geçen yıl köpek saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanıklar Mehmet Murat Ö. ve oğlu Eyüp Can Ö'nün yargılandığı davada hakim, eylemin "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği kanaatiyle dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.