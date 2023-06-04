Bursa'da Pilavcı Dükkanına Hırsızlık

BURSA'da, gece saatlerinde bir kişinin, pilavcı dükkanına girip, yaklaşık 30 bin liralık malzeme çaldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda pilavcılık yapan Demirhan Koçak, akşam saatlerinde seyyar aracıyla satış yaparken, oğlu da dükkanda kalıp pilav hazırladı. Bu sırada dükkana giren şüpheli, oğlunun dalgınlığından faydalanıp, Demirhan Koçak'a ait çantayı alarak uzaklaştı. Gece saatlerinde dükkanın olduğu bölgeye gelen şüpheli, çantadan çıkardığı anahtarları sırayla dükkanlarda denedi. Anahtarın pilavcı dükkanının kapısını açtığını gören şüpheli, içeri girerek limonata makinesi, tüp, akü gibi malzemeleri alarak uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Koçak, kapıların açık olduğunu görünce, çantasının çalındığını fark etti.

'30 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Polis merkezine giderek şikayetçi olan ve 30 bin liralık zararı olduğunu belirten Demirhan Koçak, "Pilavcılık yapıyorum. Akşama kadar dükkanda pilav satıyorum. Belli bir saatten sonra da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda seyyar pilav satıyorum. Akşama kadar burada durduk, ben meydana gittim. Oğlum burada kalıp, pilavları hazırlıyor. Çocuğun dalgınlığından faydalanıp önce çantamı çalıyor. Biz fark etmedik. Dükkanı kapatıp eve gittik. Çantamın içerisinde nakit param da vardı. İçerisindeki anahtarları alıp gelip buradaki tüm dükkanları kontrol ediyor. Sonra anahtarların benim dükkanımın kapısını açtığını görünce içeri giriyor. İçeride tüpleri götürüyor, limonata makinesini götürüyor. İçeride ne varsa 5 dakika içerisinde alıp götürüyor. 100 dolar para vardı. 3 bin liraya yakın nakdim vardı. Bunlar hep toptancılara vereceğim paralar. Tencereler, pirinçler, nohutlar vardı. Jel akü vardı, tüplerle beraber onu da almış götürmüş. Yaklaşık 30 bin liralık zararım var" dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)