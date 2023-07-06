Bursa'da patronunu bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, otomobil içinde patronunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, patronuyla alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, otomobil içinde patronunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Ekşi'nin (41), bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada şüphelinin, Ekşi'nin yanında yaklaşık 9 aydır muhasebeci olarak çalışan H.K.O. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde, Ekşi'nin yanında çalıştığını ve alacak meselesi nedeniyle otomobilde çıkan tartışmada patronunu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Murat Ekşi'nin cenazesi, Yıldırım ilçesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.